Що відомо про Covishield, якою вакцинуватимуть українців і чому Степанов – "катастрофа"

Джерело:24 канал
Завтра в Україну прибудуть 500 тисяч доз вакцини Covishield, індійського виробництва за ліцензією Oxford-AstraZeneca, яку розробили у Великобританії. Що відомо про ефективність препарату та чому можуть виникнути проблеми із використанням вакцини.
Індія вже давно є центром виробництва вакцин – країна виробляє 60% вакцин у світі, на території країни працюють гіганти фармацевтичних виробників.
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за даними з сайту виробника препарату Serum Institute of India
Вакцину Oxford-AstraZeneca виробляє Інститут сироватки Індії (Serum Institute of India), найбільший у світі виробник вакцин. Інститут виробляє понад 50 мільйонів доз на місяць.Covishield створена з ослабленою версії вірусу застуди (відомого як аденовірус) від шимпанзе. Він був змінений, щоб більше бути схожим на коронавірус, хоча і не може викликати хворобу.
Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.
Covishield це індійський аналог AstraZeneca / Фото посольство Індії в Україні
Вакцину вводять двічі з інтервалом від 4 до 12 тижнів.
за даними BBC
Голова Національної медичної палати України (НМП) Сергій Кравченко в ефірі одного з телеканалів повідомив, що Індійський Інститут сироваток (Serum Institute of India), на потужностях якого виробляється вакцина від коронавірусу Covishield (за ліцензією Oxford-Astra Zeneca) не має української національної GMP-сертифікації.
Відтак, препарат не можна реєструвати в Україні, поки не відбудеться процедура визнання результатів інспектування на відповідність виробництва вимогам GMP.
Річ у тім, що Індійський Інститут сироваток (ІІС) не має GMP-сертифікації. Близько року тому українські інспектори при відвідуванні Інституту сироваток вказали більш ніж на 6 зауважень – від критичних до незначних. Лише тиждень тому Індійський інститут сироваток подав до Міністерства охорони здоров'я обґрунтовані відповіді, документально підтверджені про усунення цих недоліків.
Сергій Кравченко додав, що сертифікацію в Україні можна буде підтвердити лише після повторної інспекції в Індії українськими інспекторами, що триває 5 діб та підготування відповідного звіту, а це ще тиждень.
"На цей час цю вакцину ні завозити не можна, ні проводити реєстрацію, ні використовувати", – наголосив Кравченко.
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Вартість вакцини для індійського уряду становить менше ніж 3 долари. За якою вартістю купуватиме Україна – невідомо.
Насправді цей препарат не є брендовим, це не AstraZeneca, це безпосередньо вакцина, вироблена за ліцензією ІІС під іншою торговельною назвою – Covishield,
– наголосив Кравченко.
Існує два шляхи підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP: