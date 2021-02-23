В Україну прибула перша партія вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca: фото
У вівторок, 23 лютого, Україна нарешті отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. З аеропорту Бориспіль вже розвантажують 500 тисяч доз вакцин від компанії AstraZeneca індійського виробництва.
Джерело:24 канал
Вакцини терміново розмитнюють
Україна закупила вакцини від AstraZeneca у компаній Serum Institute of India, яка постачає медикаменти приблизно у 140 країн світу. Очільник МОЗ Максим Степанов опублікував фото відвантаження вакцин з літака.
Вантажний літак з вакциною Oxford/AstraZeneca (CoviShield) приземлився в Україні. Першу партію в пів мільйона доз отримано,
– написав Максим Степанов.
До теми Що відомо про Covishield, якою вакцинуватимуть українців і чому Степанов – "катастрофа"
Вакцина AstraZeneca уже в Україні / Фото фейсбук Максима Степанова
Коли в Україні розпочнеться вакцинація
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що деякі області отримають вакцину вже у день її прибуття. Серед таких щасливчиків – місто Київ та низка областей.
Які області отримають вакцину у перший день
- Житомирська;
- Київська;
- Чернігівська;
- Черкаська;
- Полтавська;
- Вінницька.
Що відомо про вакцину з Індії
- 18 лютого глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Індії. У місті Пуне він проводив переговори з представниками компанії Serum Institute of India. Її Степанов схарактеризував як найбільшого виробника вакцини у світі.
- Вже 20 лютого індійська сторона повідомила, що переговори минули успішно. Україна стала однією з перших країн світу, яка отримає вакцину від AstraZeneca (індійська назва – Covishield), виготовлену за ліценцією Оксфорда.
- Президент Володимир Зеленський зауважив, що вважає індійську вакцину – однією з найкращих у світі.
Що обіцяли у МОЗ раніше
- Згідно з планом вакцинації, імунізація в країні має розпочатися з медичних працівників, які працюють з COVID-19.
- Головний санлікар країни Віктор Ляшко в інтерв'ю з BBC раніше розповів, що медиків щепитимуть препаратом від Pfizer-BioNTech. Адже це вакцина з найскладнішими умовами зберігання та транспортування. В ефірі шоу "Право на владу" 11 лютого він це підтвердив. Але тоді Pfizer повинна була прибути в межах 15 лютого.
- Пізніше Максим Степанов повідомляв, що 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer мають прибути в Україну наприкінці лютого 2021 року. Водночас заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко 22 лютого повідомив, що вакцини від Pfizer прибудуть лише на початку березня.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Вакцина проти коронавірусу від компанії AstraZeneca: що про неї відомо
- У співпраці з компанією AstraZeneca вчені з Оксфордського університету розробили вакцину AZD1222. У складі вакцини є аденовірус шимпанзе, який доставляє білок коронавірусу в організм людини.
- Середня ефективність AZD1222 становить 70%. Цікаво, що в учасників дослідження після першого дозування ефективність була значно вищою – близько 90%.
- Для зберігання вакцини достатньо від 2 до 8°C. Це означає, що вона може зберігатись у звичайних холодильниках, що значно полегшує її транспортування і використання.
- Виробники рекомендують використовувати препарат після досягнення 18 років.
- Нещодавно ПАР тимчасово зупинили використання вакцини. Дані свідчать, що вона має мінімальну ефективність проти південноафриканського варіанту COVID-19.
- 15 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене використання вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.
Інформація взята з astrazeneca.com, CNN та ВООЗ.
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