Атеїсти vs віряни: хто аморальніший

Серед вірян існує популярний стереотип, що атеїсти ненадійні люди та не мають так званого морального компаса. Вчені вирішили перевірити, чи правда це.

Томас Штоль з Іллінойського університету зауважив, що за останні 40 років в США спостерігається різке покращення ставлення до більшості расових і релігійних меншин, чого не можна сказати про ставлення до атеїстів.

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Дослідження того, чому люди проявляють таку антипатію до атеїстів, почалися відносно недавно. Ось трішки останньої статистики:

Згідно з недавнім опитуванням, американці менш позитивно ставляться до атеїстів (і мусульман), ніж до будь-якої іншої релігійної групи.

93 – 96% жителів США повідомили про готовність проголосувати за кандидата в президенти, який буде афроамериканцем, католиком або євреєм.

Лише 60% готові віддати голос за атеїста.

44% американців вважають, що віра в Бога необхідна для моральності.

Вірян турбує, що атеїсти не поділяють їхніх моральних норм і цінностей. І навіть якщо деякі релігійні люди вважають, що атеїсти мають загальне уявлення про добро і зло, від останніх все одно очікують аморальної поведінки.

До подібних упереджень схильні не лише релігійні жителі США. Нещодавні дослідження показали, що негативні стереотипи про атеїстів як аморальних людей зустрічаються в 11 з 13 вивчених країн.

Чи справді атеїсти аморальні

Вищезгаданий вчений Томас Штоль провів 2 опитування серед 429 атеїстів і вірян США (християн, мусульман та євреїв). А також 2 більших опитування за участю 4 193 вірян і атеїстів зі США та Швеції.

Аморальність вимірювалась за шкалою макіавеллізму особистості: учасникам пропонували зважити такі твердження, як "Я готовий бути неетичним, якщо вважаю, що це допоможе мені досягти успіху" за п'ятибальною шкалою.

Результати опитування:

Дослідження показало, що віряни більше, ніж атеїсти, схильні поділяти моральні цінності, які сприяють згуртуванню групи (насамперед поваги до авторитету тощо).

Натомість атеїсти частіше судили про моральність вчинку виходячи з його наслідків.

Але незалежно від того, вірили опитані в Бога чи ні, вони однаково дотримувалися цінностей, пов'язаних із захистом вразливих або слабких людей, а також з боротьбою проти гноблення особистості.

Також у всіх учасників виявили схильність до епістемічної раціональності, тобто довіри до тверджень, заснованих на доказах.

Не виключено, що негативний стереотип про атеїстів як аморальних людей почасти пояснюється тим фактом, що вони менш схильні, ніж релігійні, розглядати повагу до авторитету, внутрішньогрупову лояльність і святість, як моральність. Вони більш схильні виносити моральні судження про шкоду на основі консеквенціалізму в кожному конкретному випадку,

– зауважив вчений.

Штоль додав, що його дослідження підтверджує наявність морального компаса в атеїстів. Але відкалібрований він трохи інакше, ніж у вірян.