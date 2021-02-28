Атеїсти vs віряни: хто аморальніший

Джерело:PLOS One
Серед вірян існує популярний стереотип, що атеїсти ненадійні люди та не мають так званого морального компаса. Вчені вирішили перевірити, чи правда це.
Томас Штоль з Іллінойського університету зауважив, що за останні 40 років в США спостерігається різке покращення ставлення до більшості расових і релігійних меншин, чого не можна сказати про ставлення до атеїстів.
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Дослідження того, чому люди проявляють таку антипатію до атеїстів, почалися відносно недавно. Ось трішки останньої статистики:
До подібних упереджень схильні не лише релігійні жителі США. Нещодавні дослідження показали, що негативні стереотипи про атеїстів як аморальних людей зустрічаються в 11 з 13 вивчених країн.
Вищезгаданий вчений Томас Штоль провів 2 опитування серед 429 атеїстів і вірян США (християн, мусульман та євреїв). А також 2 більших опитування за участю 4 193 вірян і атеїстів зі США та Швеції.
Аморальність вимірювалась за шкалою макіавеллізму особистості: учасникам пропонували зважити такі твердження, як "Я готовий бути неетичним, якщо вважаю, що це допоможе мені досягти успіху" за п'ятибальною шкалою.
Не виключено, що негативний стереотип про атеїстів як аморальних людей почасти пояснюється тим фактом, що вони менш схильні, ніж релігійні, розглядати повагу до авторитету, внутрішньогрупову лояльність і святість, як моральність. Вони більш схильні виносити моральні судження про шкоду на основі консеквенціалізму в кожному конкретному випадку,
– зауважив вчений.
Штоль додав, що його дослідження підтверджує наявність морального компаса в атеїстів. Але відкалібрований він трохи інакше, ніж у вірян.