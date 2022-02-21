Аутизм та проблеми з харчуванням

Спеціального харчування для людей з РАС немає. Люди з аутизмом потребують збалансованого раціону для здоров'я та розвитку в цілому. Про це розповіла сімейна лікарка Марія Гунькало.

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Марія Гунькало – сімейна лікарка “На жаль, досі популярні дієти, як от безглютенове, безлактозне, безказеїнове, без цукру харчування і їх різні варіації”.

Крім того, часто подібні рекомендації дають логопеди, психологи, коучі, реабілітологи – тобто люди, які мають іншу місію, кваліфікацію.

Основні моменти в харчуванні з яким стикаються при РАС:

потреба в рутині під час їжі, наприклад, конкретне місце, люди поруч, певна тарілка;

чутливість до запахів, звуків під час їжі, зокрема, у дуже шумному залі кафе людина не зможе їсти;

вживання обмеженої групи продуктів, часто вони можуть бути схожі по кольору, смаку, текстурі.

Важливо! Для людей з РАС важливо як їжа пахне, виглядає, смакує, яка текстура. Важливо по особливому. По різному зварена картопля – може вже не сподобатись до категоричної відмови надалі від тієї самої картоплі.

Ця особливість сприйняття часто веде до обмеженої дієти, тобто вибіркового харчування, що може стати потенційною проблемою.

В прикладах це виглядає так:

надання переваги текстурам: завжди вибирають, те що хрустить, або навпаки м'ягкі продукти, чи пюре;

люблять певні марки/фасування: йогурт тільки "агуша персик", і відчують якщо в цей стаканчик поставити щось інше;

люблять "бежеві продукти": чипси, печиво, білий хліб, курячі нагетси;

надають перевагу їжі, яка нарізана певним чином (хліб нарізний як тост квадратиками, а не трикутниками, інша форма – відмовляються їсти);

не люблять, щоб різні продукти торкались одне одного на тарілці;

надають перевагу чітко "передбачуваній" їжі: чипси чи печиво з упаковки – бо вони завжди виглядають однаково.



Люди з аутизмом можуть обирати продукти тільки відповідної форми, чи кольору / Фото Unsplash

Чому так відбувається? Наприклад, банан – він може бути різної стиглості і виглядати по різному, тому навіть така звичайна їжа може здатись непередбачуваною. Цьому є пояснення, очікувана їжа дає відчуття безпеки і зменшує тривогу.

Попри вибірковість, більшість людей з аутизмом задовільняє свої потреби в поживних речовинах, навіть якщо їх раціон не сильно різноманітний,

– заспокоїла лікарка.

Які наслідки це може мати

Коли в раціоні відсутні декілька груп продуктів – можуть бути потрібні біологічні добавки. Наприклад, якщо людина надає перевагу їжі з високим вмістом цукру, жиру і зовсім не їсть фрукти, овочі, рибу, цільні зерна – це може призвести до надмірної маси тіла, закрепу, дефіциту певних поживних речовин.

Дуже обмежений раціон (вживання менш як 20 різних продуктів) може бути тривожним дзвіночком, адже таке харчування може стати причиною дефіцитів, які впливатимуть на вагу, ріс, і загальне здоров'я людини.

Сам процес прийому їжі в місцях де виражений шум/різкі запахи/погана вентиляція (важке повітря) – для людини з РАС буде дуже напруженим і може надалі зробити це неприємним досвідом. Тут допоможуть дієтологи і психотерапевти, які запропонують методи зниження тривоги під час їжі.

Дієти не є рекомендованими

Внаслідок цих поведінкових особливостей частіше виникають якісь питання з травленням (закрепи, функціональні діареї, здуття). Тут потрібне втручання лікаря. Але ці стани не коригуються агресивними дієтами, а незначними втручаннями. Також варто розуміти, що такі дієти можуть вести і до повної відмови від їжі.

Тож, NICE (Національний інститут здоров'я) не рекомендує такі дієти, оскільки ризики отримати дефіцити – високі.

Вітаміни, мінерали, БАДи – може призначати тільки лікар і виключно в тих випадках, коли є дефіцити чи певні відхилення в аналізах, як от анемія,

– пояснила Марія Гунькало.

Зверніть увагу! Щодо безглютенових, безказеїнових дієт, наразі немає доказів, що ці типи харчування якось впливають конкретно на РАС.

Як можуть допомогти батьки