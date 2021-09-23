Аутизм – не хвороба: як розуміти людей з РАС

Громадське об’єднання Happy Today презентувало серію з дев’яти коротких відеороликів про те, як зрозуміти аутизм та сприймати людей з розладами аутистичного спектра (РАС).

У кожному відео розкривається одна з тем, необхідних для розуміння нейровідмінних людей. Відеоролики є у вільному доступі в мережі, але їх вже транслюють на телебаченні та у кінотеатрах.

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Невідоме завжди лякає та викликає агресію, адже така людська природа – захищатися. Коли ж ми більше дізнаємось про нове, воно перестає бути незвичним та відлякуючим, і з часом взагалі стає буденною частиною життя,

– повідомили в Happy Today.

Так, нерозуміння природи аутизму штовхає українців на засудження і стигму таких людей. Натомість в організації хочуть допомогти українцям зрозуміти РАС. Серія простих та яскравих роликів створена за принципом своєрідної абетки толерантності для дорослих.

Як зрозуміти аутизм? Дивіться перше відео з серії:

Що таке аутизм або РАС

Аутизм не хвороба, а стан. Загалом медицина намагається уникати терміну "аутизм", замінюючи його іншим, більш відповідним поняттям, – "розлад аутистичного спектра". Адже у цього розладу є безліч симптомів, які поєднані у спектр й вони проявляються у кожного індивідуально.

Загалом кожен мозок працює індивідуально, але при РАС мозок і нервова система функціонують нетиповим чином, через що людині важко даються спілкування, соціальні взаємодії та поведінкові норми. При цьому у кожної людини свій набір симптомів з цього кола – у когось більше, у когось менше, а загалом їх величезна кількість.

У кожної людини є ті чи інші риси зі спектра. Але поки ці риси не впливають критично на нашу поведінку, соціальні взаємодії та комунікацію, ми вважаємося нормотиповими людьми.

Ознак, які формують аутистичний спектр, дуже багато. Але ось основні з них:

Вузьке коло інтересів, зацикленість на певній темі,

Сенсорна чутливість (гіпер- або гіпочутливість зору, нюху, слуху тощо),

Одержимість рутиною, ритуалами та діями, що повторюються, розкладом,

Труднощі у налагодженні та підтриманні соціальних стосунків,

Труднощі комунікації та мовленнєвого розвитку.

Оскільки аутизм є розладом, а не хворобою, він вимагає корекції, а не лікування. Аутизм завжди вроджений – ним не можна заразитися і його неможливо вилікувати. При цьому багато дорослих людей в Україні навіть не здогадуються, що у них РАС. Але факт залишається фактом – чим раніше розпочинати корекцію, тим кращих результатів можна досягти.