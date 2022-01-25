Аутсайдери за рівнем вакцинації, – Ляшко про області, які увійшли до червоної зони

Івано-Франківська та Рівненська області, які відповідають червоному рівню епідемічної небезпеки, входять до п'ятірки областей-аутсайдерів за рівнем охоплення вакцинації проти коронавірусу.

Червоні регіони мають низькі показники вакцинації

Зокрема, глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що це дві з п'яти областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленням проти COVID-19.

Увага Через Омікрон добова захворюваність в Україні може зрости до 55 тисяч, – KSE

Віктор Ляшко – міністр МОЗ “І це ще раз підтверджує факт: не вакцинуємося – більше хворіємо і, що головне, найчастіше потрапляємо до лікарень із тяжким перебігом хвороби”

У п'ятірку областей із найнижчим рівнем охоплення вакцинацією також входять:

Чернівецька,

Волинська,

Закарпатська області.

І не питайте потім, чому епіцентр нового спалаху на заході України,

– додав міністр.

Як відомо, у KSE заявили, що епіцентр спалаху COVID-19 спостерігається у західних областях України. Експерти прогнозують у середньому на добу в країні можуть фіксувати до 45 тисяч випадків, а за окрему добу показник може сягати до 55 тисяч випадків.

Останні новини про поширення Омікрону

Новий штам коронавірусу Омікрон зафіксували у 17 регіонах України. Проте поки що цей варіант не домінує в країні.

В Україні вже третій тиждень поспіль зростає кількість нових хворих на COVID-19. Але госпіталізують удвічі менше людей, ніж під час піку захворюваності восени 2021 року.

Водночас у МОЗ прогнозують двократне збільшення хворих на COVID-19 найближчим часом.

Впродовж останньої доби в країні зареєстрували 19 118 випадків коронавірусної хвороби. Від початку пандемії COVID-19 підтвердили 3 889 488 випадків захворювання, з них летальні – 99 443.

За оновленими даними МОЗ, у Львівській та Рівненській областях перевищені епідемічні показники захворюваності на коронавірус. Відтак, Рівненська область з 27 січня переходить у червону зону карантину, на Львівщині нові обмеження почнуть діяти з 26 січня. Згідно з постановою Кабміну, якщо в регіоні 3 дні поспіль фіксують перевищені показники принаймні двох з п'яти індикаторів: кількість госпіталізованих хворих, рівень зростання госпіталізацій, завантаженість ліжок з киснем, кількість ПЛР-тестів або відсоток виявлених хворих, регіон переходить до червоного рівня епіднебезпеки.

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Які темпи вакцинації в Україні Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено понад 15 мільйонів людей. Зокрема, додаткову дозу отримали – 13 609 людей, а бустерну – 225 868.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу