Аутсайдери за рівнем вакцинації, – Ляшко про області, які увійшли до червоної зони
Джерело:фейсбук Віктора Ляшка
Івано-Франківська та Рівненська області, які відповідають червоному рівню епідемічної небезпеки, входять до п'ятірки областей-аутсайдерів за рівнем охоплення вакцинації проти коронавірусу.
Червоні регіони мають низькі показники вакцинації
Зокрема, глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що це дві з п'яти областей аутсайдерів за рівнем охоплення щепленням проти COVID-19.
Увага Через Омікрон добова захворюваність в Україні може зрости до 55 тисяч, – KSE
Віктор Ляшко – міністр МОЗ
“І це ще раз підтверджує факт: не вакцинуємося – більше хворіємо і, що головне, найчастіше потрапляємо до лікарень із тяжким перебігом хвороби”
У п'ятірку областей із найнижчим рівнем охоплення вакцинацією також входять:
- Чернівецька,
- Волинська,
- Закарпатська області.
І не питайте потім, чому епіцентр нового спалаху на заході України,
– додав міністр.
Як відомо, у KSE заявили, що епіцентр спалаху COVID-19 спостерігається у західних областях України. Експерти прогнозують у середньому на добу в країні можуть фіксувати до 45 тисяч випадків, а за окрему добу показник може сягати до 55 тисяч випадків.Зверніть увагу! За оновленими даними МОЗ, у Львівській та Рівненській областях перевищені епідемічні показники захворюваності на коронавірус. Відтак, Рівненська область з 27 січня переходить у червону зону карантину, на Львівщині нові обмеження почнуть діяти з 26 січня.
Останні новини про поширення Омікрону
- Новий штам коронавірусу Омікрон зафіксували у 17 регіонах України. Проте поки що цей варіант не домінує в країні.
- В Україні вже третій тиждень поспіль зростає кількість нових хворих на COVID-19. Але госпіталізують удвічі менше людей, ніж під час піку захворюваності восени 2021 року.
- Водночас у МОЗ прогнозують двократне збільшення хворих на COVID-19 найближчим часом.
- Впродовж останньої доби в країні зареєстрували 19 118 випадків коронавірусної хвороби. Від початку пандемії COVID-19 підтвердили 3 889 488 випадків захворювання, з них летальні – 99 443.
Цікаво Як довго виживає Омікрон на шкірі та пластику