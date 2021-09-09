Шкода червоного жиру

Наприклад, в США від нього страждає кожна третя доросла людина. Відкладення внутрішнього (вісцерального) жиру більш небезпечні для здоров'я, ніж підшкірний жир.

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Стандартні заходи боротьби з ожирінням (дієта, фізична активність) можуть допомогти в боротьбі з відкладеннями внутрішнього жиру. Однак вони нерідко виявляються неефективними. Тому автори нового дослідження хотіли дізнатися, чи здатні дієтичні методи, які базуються на обмеженні калорій, допомогти в цій проблемі.

Нове дослідження користі авокадо

Вчені з США і Великої Британії звернули увагу на дієтичні властивості авокадо, оскільки воно містить компоненти, корисні для обміну речовин – ненасичені жирні кислоти, каротиноїди, клітковину та інші. Раніше дослідження вже показували, що у людей, які регулярно їдять авокадо, рідше зустрічається черевне ожиріння. У новій науковій роботі автори хотіли показати порівняти ефекти додавання авокадо в дієту зі звичайною (не зниженою) кількістю калорій.

У дослідженні взяли участь 105 осіб віком 25-45 років. Вага кожного з них була надлишковою. Приблизно половина з них протягом 12 тижнів отримувала одне авокадо додатково до стандартного харчування. Друга група отримувала таку ж їжу, але без авокадо.

Авокадо зменшує кількість черевного жиру

В кінці дослідження вчені виявили, що у жінок, які їли авокадо, кількість внутрішнього жиру зменшилася більше, ніж у жінок з контрольної групи. У них знизився показник співвідношення внутрішнього і підшкірного жиру. Вчені прийшли до висновку, що у жінок авокадо може сприяти перерозподілу жиру в організмі, зменшення його відкладень навколо органів.

У чоловіків через вживання авокадо кількість внутрішнього жиру не зменшилася. Ні у чоловіків, ні у жінок така дієта не привела до поліпшення чутливості тканин до інсуліну (це маркер поліпшення обміну речовин).

Нещодавно науковці виявили, що люди з нормальною вагою у віці 18 – 24 років протягом 10 років отримують ожиріння в 4,2 раза частіше, ніж люди зі старшої вікової групи (65 – 74 роки). Перехід від зайвої ваги до ожиріння у молодих людей відбувається в 4,6 раза частіше, а ймовірність розвитку важкого ожиріння у них в 5,9 раза вищий.