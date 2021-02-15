Австралія та Нова Зеландія вже отримали вакцини проти COVID-19
Австралія та Нова Зеландія заявили, що отримали перші партії доз вакцини проти COVID-19. Йдеться про вакцини компаній Pfizer і BioNTech.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Австралія отримала понад 140 тисяч доз вакцин
Австралійський міністр охорони здоров'я Грега Ханта розповів, що до країни прибув вантаж зі 142 тисячами доз вакцини. Вакцинація проти COVID-19 в Австралії стартує 22 лютого.
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У Нову Зеландію прибула перша партія вакцин на 60 тисяч доз
Також про отримання 60 тисяч доз вакцини від Pfizer і BioNTech повідомила пем'єр Нової Зеландії Джасінда Ардерн. За її словами, попередньо препарат пройде перевірку на безпеку, а в суботу розпочнеться вакцинація прикордонних службовців.
Це буде найбільша повномасштабна кампанія вакцинації за всю історію цієї країни,
– заявила Ардерн.
Прем'єр зазначила, що вакцин вистачить для того, щоб забезпечити безкоштовну вакцинацію всіх жителів країни.
Яка захворюваність у Новій Зеландії
Влада Нової Зеландії заявила напередодні, що їм доведеться блокувати найбільше місто Окленд після того, як там виявили нові спалахи захворювання на COVID-19.
В Окленді впроваджено 3-й рівень карантинних обмежень до 17 лютого – закрито всі громадські місця, заборонено публічні збори, дозволені лише весілля та похорони, де можуть перебувати до 10 людей.
Захворюваність в Австралії
В Мельбурні (штат Вікторія) запровадили 5-денний локдаун у зв'язку з новими випадками зараження коронавірусом.
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