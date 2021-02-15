Австралія та Нова Зеландія вже отримали вакцини проти COVID-19

Джерело:Інтерфакс-Україна
Австралія та Нова Зеландія заявили, що отримали перші партії доз вакцини проти COVID-19. Йдеться про вакцини компаній Pfizer і BioNTech.
Австралійський міністр охорони здоров'я Грега Ханта розповів, що до країни прибув вантаж зі 142 тисячами доз вакцини. Вакцинація проти COVID-19 в Австралії стартує 22 лютого.
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Також про отримання 60 тисяч доз вакцини від Pfizer і BioNTech повідомила пем'єр Нової Зеландії Джасінда Ардерн. За її словами, попередньо препарат пройде перевірку на безпеку, а в суботу розпочнеться вакцинація прикордонних службовців.
Це буде найбільша повномасштабна кампанія вакцинації за всю історію цієї країни,
– заявила Ардерн.
Прем'єр зазначила, що вакцин вистачить для того, щоб забезпечити безкоштовну вакцинацію всіх жителів країни.
Влада Нової Зеландії заявила напередодні, що їм доведеться блокувати найбільше місто Окленд після того, як там виявили нові спалахи захворювання на COVID-19.
В Окленді впроваджено 3-й рівень карантинних обмежень до 17 лютого – закрито всі громадські місця, заборонено публічні збори, дозволені лише весілля та похорони, де можуть перебувати до 10 людей.
В Мельбурні (штат Вікторія) запровадили 5-денний локдаун у зв'язку з новими випадками зараження коронавірусом.Від початку пандемії коронавірусу в Австралії виявлено 28,8 тисячі хворих на COVID-19, від ускладнень померли 909 мешканців країни.