Австралія посилює карантин через COVID-19: за що штрафуватимуть
У Сіднеї через погіршення ситуації з коронавірусом посилюють карантинні заходи. Нові правила діятимуть з понеділка, 4 січня .
Жителі Сіднея мусять носити захисні маски у громадських місцях, а також у транспорті. Про це повідомляє The Associated Press.
Актуально Ніякого алкоголю: Норвегія посилює карантин через COVID-19
Наразі місцева влада не повідомляє, як довго людям доведеться миритися з новими карантинними заходами. Однак порушників правил каратимуть штрафом. Їм доведеться заплатити по 200 австралійських доларів (понад 4 тисячі гривень).
Наразі в Австралії від коронавірусу лікуються 26 інфікованих. Жоден з них не перебуває у медзакладах.
Місцеві медики наголосили, що усі випадки зараження коронавірусом є локальними.
Що відомо про COVID-19 в Австралії
- Від початку пандемії у країні заразилися понад 28 тисяч людей.
- Померли 909 інфікованих.
- Австралійські епідеміологи вже заявили, що сумніваються у небезпеці "британського" штаму коронавірусу, адже за час пандемії світ бачив тисячі мутацій COVID-19.
Поділитися новиною