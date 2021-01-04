У Сіднеї через погіршення ситуації з коронавірусом посилюють карантинні заходи. Нові правила діятимуть з понеділка, 4 січня .

Жителі Сіднея мусять носити захисні маски у громадських місцях, а також у транспорті. Про це повідомляє The Associated Press.

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Наразі місцева влада не повідомляє, як довго людям доведеться миритися з новими карантинними заходами. Однак порушників правил каратимуть штрафом. Їм доведеться заплатити по 200 австралійських доларів (понад 4 тисячі гривень).

Наразі в Австралії від коронавірусу лікуються 26 інфікованих. Жоден з них не перебуває у медзакладах.

Місцеві медики наголосили, що усі випадки зараження коронавірусом є локальними.

Що відомо про COVID-19 в Австралії

Від початку пандемії у країні заразилися понад 28 тисяч людей.

Померли 909 інфікованих.