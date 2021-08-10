Австралія схвалила четверту вакцину проти коронавірусу
Джерело:Уряд Австралії
В Австралії схвалили препарат Spikevax, який виготовляє компанія Moderna. Це вже четверта вакцина проти коронавірусу, яку схвалили в країні.
Окрім цього, вакцину використовуватимуть для імунізації дітей та підлітків. Але рішення уряду про використання препарату в цій віковій групі буде повідомлено окремо.
До теми Moderna може випробовувати вакцину на дітях, віком від 6 місяців до 12 років
Ця вакцина з матричної РНК (мРНК) попередньо схвалена і включена в Австралійський Реєстр терапевтичних товарів (ARTG) для активної імунізації з метою запобігання коронавірусної хвороби-2019 (COVID-19), що викликається SARS-CoV-2, в осіб у віці 18 років і старше. Рекомендується вводити вакцину двома дозами з інтервалом 28 днів,
– йдеться в повідомленні.
Вакцину планують використовувати й на дітях у віці від 12 до 17 років. Але коли почнеться імунізація цієї вікової групи, повідомлять окремо.
Дані, що підтверджують використання вакцини Moderna проти COVID-19 підлітками у віці від 12 до 17 років, в цей час знаходяться на стадії оцінки, і на сьогодні не було виявлено ніяких особливих проблем. Рішення TGA про використання в цій віковій групі буде оголошено окремо,
– заявили в Уряді.
Коротко про ситуацію в Австралії
Станом на 10 серпня в Австралії зареєстрували 37 010 хворих на коронавірус. На жаль, 943 з них померли.
Натомість проти коронавірусу в країні вакцинували 13 958 045 людей.
Використання Moderna у світі
- Препарат показав високу ефективність під час клінічних випробувань
- Вакцину схвалили й широко використовують у Великій Британії, Канаді, Європейському Союзі, США, Швейцарії та Сінгапурі.