Австралія схвалила четверту вакцину проти коронавірусу

В Австралії схвалили препарат Spikevax, який виготовляє компанія Moderna. Це вже четверта вакцина проти коронавірусу, яку схвалили в країні.

Окрім цього, вакцину використовуватимуть для імунізації дітей та підлітків. Але рішення уряду про використання препарату в цій віковій групі буде повідомлено окремо.

До теми Moderna може випробовувати вакцину на дітях, віком від 6 місяців до 12 років

Ця вакцина з матричної РНК (мРНК) попередньо схвалена і включена в Австралійський Реєстр терапевтичних товарів (ARTG) для активної імунізації з метою запобігання коронавірусної хвороби-2019 (COVID-19), що викликається SARS-CoV-2, в осіб у віці 18 років і старше. Рекомендується вводити вакцину двома дозами з інтервалом 28 днів,

– йдеться в повідомленні.

Вакцину планують використовувати й на дітях у віці від 12 до 17 років. Але коли почнеться імунізація цієї вікової групи, повідомлять окремо.

Дані, що підтверджують використання вакцини Moderna проти COVID-19 підлітками у віці від 12 до 17 років, в цей час знаходяться на стадії оцінки, і на сьогодні не було виявлено ніяких особливих проблем. Рішення TGA про використання в цій віковій групі буде оголошено окремо,

– заявили в Уряді.

Коротко про ситуацію в Австралії

Станом на 10 серпня в Австралії зареєстрували 37 010 хворих на коронавірус. На жаль, 943 з них померли.

Натомість проти коронавірусу в країні вакцинували 13 958 045 людей.

Використання Moderna у світі