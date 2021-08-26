В Австралії COVID-19 спалахнув новою силою: біля лікарень встановлюють намети для хворих

За минулу добу, 25 серпня, в Австралії виявили понад тисячу нових хворих на коронавірус. Це вперше від початку пандемії.

Дві великі лікарні в Сіднеї встановили намети для надання екстреної допомоги на відкритому повітрі. Все для того, аби допомогти впоратися зі збільшенням числа пацієнтів.

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Ситуація напружена: що говорить статистика

Епіцентром нинішнього спалаху стало місто Сідней. Через поширення штаму Дельта щоденна кількість нових інфікованих досягає рекордних рівнів навіть після двох місяців ізоляції.

У штаті Новий Південний Уельс, столицею якого є Сідней, впродовж 25 серпня зареєстрували 1 029 нових хворих на коронавірус. Це побило попередній рекорд, який зареєстрували днем раніше (919).

Швидке зростання захворюваності змусило лікарні Сіднея Вестмід і Блектаун встановити намети на території медзакладів. У них обстежуватимуть пацієнтів та відбиратимуть зразки для аналізів.

Хворіють невакциновані

Зі 116 людей, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії в Новому Південному Уельсі, 102 – не мали щеплень. Окрім цього, повідомили про 3 нові випадки смерті, зокрема про 30-річного чоловіка, який помер удома.

І хоч з минулого року рівень смертності знизився, від останнього спалаху в країні померло 79 хворих.