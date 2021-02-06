Австралійські вчені придумали новий будівельно-дорожній матеріал. Він містить подрібнені медичні маски і перероблений бетонн.

Зокрема його отримують з відходів під час знесення будівель. Для будівництва одного кілометра 2-смугової дороги необхідно приблизно 3 мільйони масок.

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Маски перероблятимуть у дороги

Таким способом можна запобігти потраплянню на звалище приблизно 93 тонн відходів. Новий матеріал для будівництва доріг створили дослідники з Мельбурнського королівського технологічного інституту.

Річ у тому, що в одноразових масках є пластик, зокрема поліпропілен, який важко розкладається,

– розповів керівник експерименту професор Джи Лі.

За його словами, поліпропіленові волокна в масках підсилюють зв'язки між частинками щебеню. Це робить дорогу міцнішою.

Зауважимо! Щодня у світі викидають 6,8 мільярда використаних медичних масок.

Це дозволить зекономити

Використання суміші знизить витрати під час будівництва на 30%, адже:

видобуток бетону з кар'єру коштує приблизно 50 доларів за тонну;

вартість переробленого бетону становить приблизно 26 доларів.

Готова суміш може коштувати від 32 до 78 доларів за тонну.

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