В Австралії планують робити дороги з медичних масок: як це можливо
Австралійські вчені придумали новий будівельно-дорожній матеріал. Він містить подрібнені медичні маски і перероблений бетонн.
Джерело:Fast Company
Зокрема його отримують з відходів під час знесення будівель. Для будівництва одного кілометра 2-смугової дороги необхідно приблизно 3 мільйони масок.
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Маски перероблятимуть у дороги
Таким способом можна запобігти потраплянню на звалище приблизно 93 тонн відходів. Новий матеріал для будівництва доріг створили дослідники з Мельбурнського королівського технологічного інституту.
Річ у тому, що в одноразових масках є пластик, зокрема поліпропілен, який важко розкладається,
– розповів керівник експерименту професор Джи Лі.
За його словами, поліпропіленові волокна в масках підсилюють зв'язки між частинками щебеню. Це робить дорогу міцнішою.
Це дозволить зекономити
Використання суміші знизить витрати під час будівництва на 30%, адже:
- видобуток бетону з кар'єру коштує приблизно 50 доларів за тонну;
- вартість переробленого бетону становить приблизно 26 доларів.
Готова суміш може коштувати від 32 до 78 доларів за тонну.
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