В Австралії планують робити дороги з медичних масок: як це можливо

Джерело:Fast Company
Австралійські вчені придумали новий будівельно-дорожній матеріал. Він містить подрібнені медичні маски і перероблений бетонн.
Зокрема його отримують з відходів під час знесення будівель. Для будівництва одного кілометра 2-смугової дороги необхідно приблизно 3 мільйони масок.
Важливо У світі від COVID-19 вакцинувалися більше людей, ніж захворіли: недуга потроху відступає
Таким способом можна запобігти потраплянню на звалище приблизно 93 тонн відходів. Новий матеріал для будівництва доріг створили дослідники з Мельбурнського королівського технологічного інституту.
Річ у тому, що в одноразових масках є пластик, зокрема поліпропілен, який важко розкладається,
– розповів керівник експерименту професор Джи Лі.
За його словами, поліпропіленові волокна в масках підсилюють зв'язки між частинками щебеню. Це робить дорогу міцнішою.Зауважимо! Щодня у світі викидають 6,8 мільярда використаних медичних масок.
Використання суміші знизить витрати під час будівництва на 30%, адже:
Готова суміш може коштувати від 32 до 78 доларів за тонну.