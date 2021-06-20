Про розробку повідомив директор Nucleus Network Пол Гріффін. За словами науковців, інші вакцини захищають від важкого перебігу коронавірусу.

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На вакцинацію зможуть піти люди, що бояться ін'єкцій

Назальний спрей матиме трохи іншу мету – зменшити ризик зараження. Розробники вважають, що нова вакцина може виявитись ефективнішою навіть за ті препарати, якими зараз імунізують населення.

У вакцини буде ще один плюс: на неї можуть зважитись ті люди, які бояться робити ін'єкції.

Основна перевага полягає в тому, що коли ми вводимо вакцину тим самим шляхом, яким потрапляє патоген або вірус, тоді, сподіваємось, реакція буде більш досконалою у фактичному припиненні потрапляння вірусу,

– пояснив Пол Гріффін.

Незважаючи на оптимістичні прогнози вакцина у вигляді спрею стане доступна лише через пару років.

Зверніть увагу! В Австралії наразі вакцинують населення двома вакцинами AstraZeneca і Pfizer.

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