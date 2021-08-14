"Лікарка" не склала іспити

Інцидент трапився в лікарні Bankstown-Lidcombe. Жінка влаштувалася на роботу у січні 2021 року.

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До працівниці не було жодних претензій. Однак наприкінці липня медзаклад заявив, що не може знайти її у переліку практикуючих лікарів. Тобто "лікарка" не була зареєстрована в Австралійському агентстві з регулювання практикуючих лікарів, яке акредитує медичний персонал в країні.

Інцидент розслідувала поліція

Поліція Нового Південного Уельсу почала розслідування, а жінку відсторонили від роботи. З'ясувалося, що "медик" провалила іспити, тому вирішила підробити документи, щоб влаштуватися на роботу.

Правоохоронці вирішують кваліфікацію справи. Попередньо, мовиться про шахрайство.

Австралійська авіакомпанія звільнить 2,5 тисячі співробітників

На початку липня Qantas – найбільша авіакомпанія Австралії – вирішила тимчасово звільнили 2,5 тисячі працівників через карантин. Виконавчий директор Алан Джойс пояснив, що в період пандемії скоротили кількість рейсів – відповідно роботи немає.

Водночас керівництво пообіцяло людям частково виплачувати зарплату.