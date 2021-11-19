Нові обмеження в Австрії

Про це повідомив канцлер Александер Шалленберґ. За його словами, обов'язкову вакцинацію запровадять 1 лютого 2022 року.

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Австрія стане першою країною в ЄС, яка вдасться до таких суворих кроків через нову хвилю коронавірусу. Раніше влада країни не планувала запроваджувати такі обмеження.

Зараз ми маємо подивитися в очі реальності. Забагато політичних гравців у цій країні виступають проти щеплення. Наслідок цього - перевантажені реанімації та страждання людей,

– заявив канцлер.

Як буде відбуватися обов'язкова вакцинація

Деталі загальної вакцинації поки невідомі. Шалленберґ допустив, що відмова від щеплення буде вважатися адміністративним правопорушенням з відповідним покаранням. Він зазначив, що для людей, які мають медичні протипоказання для щеплення, зроблять виняток.

Також в Австрії підсилюючу дозу щеплення рекомендуватимуть робити вже на 4-й місяць після завершення попереднього курсу вакцинації, незалежно від того, якою була перша вакцина.

Локдаун в Австрії

Локдаун розпочинається в понеділок, 22 листопада і триватиме щонайменше 10 днів. Заклади освіти перейдуть в онлайн-формат, зачиняться ресторани, будуть скасовані культурні події. Людям буде дозволено виходити з дому тільки в разі крайньої потреби, як-от за покупками предметів першої необхідності і для фізичних вправ.

Коронавірус в Австрії