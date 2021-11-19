Нові обмеження в Австрії
Про це повідомив канцлер Александер Шалленберґ. За його словами, обов'язкову вакцинацію запровадять 1 лютого 2022 року.
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Австрія стане першою країною в ЄС, яка вдасться до таких суворих кроків через нову хвилю коронавірусу. Раніше влада країни не планувала запроваджувати такі обмеження.
Зараз ми маємо подивитися в очі реальності. Забагато політичних гравців у цій країні виступають проти щеплення. Наслідок цього - перевантажені реанімації та страждання людей,
– заявив канцлер.
Як буде відбуватися обов'язкова вакцинація
Деталі загальної вакцинації поки невідомі. Шалленберґ допустив, що відмова від щеплення буде вважатися адміністративним правопорушенням з відповідним покаранням. Він зазначив, що для людей, які мають медичні протипоказання для щеплення, зроблять виняток.
Також в Австрії підсилюючу дозу щеплення рекомендуватимуть робити вже на 4-й місяць після завершення попереднього курсу вакцинації, незалежно від того, якою була перша вакцина.
Локдаун в Австрії
Локдаун розпочинається в понеділок, 22 листопада і триватиме щонайменше 10 днів. Заклади освіти перейдуть в онлайн-формат, зачиняться ресторани, будуть скасовані культурні події. Людям буде дозволено виходити з дому тільки в разі крайньої потреби, як-от за покупками предметів першої необхідності і для фізичних вправ.
Коронавірус в Австрії
- В Австрії вже кілька днів поспіль рекордні показники заражень. 18 листопада вперше зареєструвала понад 15 тисяч заражень коронавірусом. 19 листопада – 15 809 нових заражень – знову рекордний.
- За весь час в країні виявили понад 1 мільйон випадків (населення країни близько 9 мільйонів).
- Приблизно 65% населення Австрії повністю вакциноване проти вірусу, що є одним із найнижчих показників у Західній Європі.