63-річний чоловік навмисно кашляв своїй колишній дружині в обличчя. І це при тому, що напередодні йому встановили діагноз COVID-19.

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За словами жінки, він не використовував засоби індивідуального захисту, кашляв в її бік і навіть використовував її рушник. Окрім цього, колишній чоловік штовхнув жінку в одвірок.

Пізніше 70-річна жінка захворіла на COVID-19.

Яке покарання отримав зловмисник:

Суд засудив чоловіка до 9 місяців тюремного ув'язнення,

Також йому дали 3 роки умовно за нанесення тілесних ушкоджень,

Окрім цього, чоловік має виплатити жінці компенсацію у розмірі 1000 євро.

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Джерело: Мінфін