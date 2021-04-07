Хочеш в непродовольчий магазин – роби тест на COVID-19: в Австрії діють нові вимоги
В Австрії з 7 квітня розпочали діяти нові правила щодо відвідин невпродовольчих магазинів та організацій cфери послуг. Відтепер, аби потрапити у ці заклади, потрібно продемонструвати негативний результат тесту на коронавірус.
Джерело:The Local
Тест потрібно зробити не більше, ніж за дві доби до того, як ви зібрались до магазину. Вимога набула чинності одразу після завершення великодніх канікул.
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Негативний тест не потрібен для відвідин продуктових магазинів та аптек
Не потрібен тест для того, аби потрапити у супермаркет, продуктовий магазин, банк або аптеку. Проте, аби відвідати перукаря чи майстра манікюру без негативного тесту не обійтись.
У Форарльбергу у ресторани впускають з ПЛР-тестами
Цікаво, що відкриті заклади громадського харчування та дозволені масові заходи лише у єдиній федеральній землі – Форарльберг. Проте тут це стало можливим саме завдяки тестовій системі. Діє спеціальний інтернет-портал, де люди можуть завантажувати свої результати тестів. ПЛР-тест дає доступ до закладів на 72 години, негативний тест на антиген – на 48 годин.
Яка ситуація з коронавірусом в країні?Станом на 7 квітня в Австрії виявили більше ніж 562 тисячі випадків коронавірусу. Від недуги померли понад 9 500 осіб. Одужали більше ніж 519 тисяч хворих.
Дані РНБО
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