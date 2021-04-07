Хочеш в непродовольчий магазин – роби тест на COVID-19: в Австрії діють нові вимоги

В Австрії з 7 квітня розпочали діяти нові правила щодо відвідин невпродовольчих магазинів та організацій cфери послуг. Відтепер, аби потрапити у ці заклади, потрібно продемонструвати негативний результат тесту на коронавірус.

Тест потрібно зробити не більше, ніж за дві доби до того, як ви зібрались до магазину. Вимога набула чинності одразу після завершення великодніх канікул.

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Негативний тест не потрібен для відвідин продуктових магазинів та аптек

Не потрібен тест для того, аби потрапити у супермаркет, продуктовий магазин, банк або аптеку. Проте, аби відвідати перукаря чи майстра манікюру без негативного тесту не обійтись.

У Форарльбергу у ресторани впускають з ПЛР-тестами

Цікаво, що відкриті заклади громадського харчування та дозволені масові заходи лише у єдиній федеральній землі – Форарльберг. Проте тут це стало можливим саме завдяки тестовій системі. Діє спеціальний інтернет-портал, де люди можуть завантажувати свої результати тестів. ПЛР-тест дає доступ до закладів на 72 години, негативний тест на антиген – на 48 годин.

Яка ситуація з коронавірусом в країні? Станом на 7 квітня в Австрії виявили більше ніж 562 тисячі випадків коронавірусу. Від недуги померли понад 9 500 осіб. Одужали більше ніж 519 тисяч хворих.

Дані Станом на 7 квітня в Австрії виявили більше ніж 562 тисячі випадків коронавірусу. Від недуги померли понад 9 500 осіб. Одужали більше ніж 519 тисяч хворих.Дані РНБО