Хірургічне втручання провели у вівторок, 18 травня, а помилку виявили лише в четвер, 20 травня, під час перев’язки.
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Що відомо про операцію
Лікарі повідомили, що ампутувати потрібно було ліву ногу, але відповідну позначку поставили на правій.
Ми глибоко вражені тим, що, попри стандарти якості, 82-річному чоловікові була ампутована не та нога,
– зазначили у медзакладі.
Там також стверджують, що просили пацієнта підтвердити, чи позначку поставили на правильній нозі, але через захворювання артикуляція чоловіка була обмеженою.
У лікарні розпочали розслідування
Наразі у лікарні розпочали розслідування. Керівництво медзакладу після публічних вибачень подало скаргу до прокуратури.
Пацієнтові про помилку вже повідомили, чоловік чекає нової операції. Медика, який ампутував ногу, відсторонили.
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