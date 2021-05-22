В Австрії медики ампутували пацієнту не ту ногу: в лікарні почали розслідування

В Австрії медики припустилися жахливої помилки під час операції. Вони ампутували не ту ногу 82-річному пацієнту.

Хірургічне втручання провели у вівторок, 18 травня, а помилку виявили лише в четвер, 20 травня, під час перев’язки.

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Що відомо про операцію

Лікарі повідомили, що ампутувати потрібно було ліву ногу, але відповідну позначку поставили на правій.

Ми глибоко вражені тим, що, попри стандарти якості, 82-річному чоловікові була ампутована не та нога,

– зазначили у медзакладі.

Там також стверджують, що просили пацієнта підтвердити, чи позначку поставили на правильній нозі, але через захворювання артикуляція чоловіка була обмеженою.

У лікарні розпочали розслідування

Наразі у лікарні розпочали розслідування. Керівництво медзакладу після публічних вибачень подало скаргу до прокуратури.

Пацієнтові про помилку вже повідомили, чоловік чекає нової операції. Медика, який ампутував ногу, відсторонили.

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