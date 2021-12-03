В Австрії пацієнту ампутували не ту ногу: лікарка заплатить майже 3 тисячі євро

В одній із австрійських клінік трапився неприємний інцидент. 82-річному пацієнту випадково ампутували праву ногу замість лівої. Тепер лікарці доведеться заплатити штраф.

Через свою недбалість жінці доведеться заплатити 2,7 тисячі євро. Втім, вона має право оскаржити вирок. Наразі хірургиня вже працює в іншій клініці.

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Чому під час операції допустили таку помилку

Літній чоловік мав низку різних захворювань, через це йому довелося зважитися на ампутацію лівої ноги. Операцію провели ще 18 травня. Лікарі зрозуміли, що ампутували не ту ногу, аж 20 травня, коли пацієнту робили планову перев'язку. В клініці уточнили, що помилка сталася через те, що перед хірургічним втручанням йому неправильно позначили ногу.

У клініці, в якій проводили операцію, зробили заяву щодо помилкової ампутації ноги. Там підкреслили, що шоковані тим, що сталося. "На жаль, помилка, коли праву ногу видалили замість лівої, сталася в результаті низки прикрих обставин", – наголосили в офіційній заяві.

Постраждалий помер, його вдова також

Головний лікар клініки публічно вибачився перед 82-річним постраждалим. Чоловіку призначили повторну операцію, аби ампутувати вже ліву ногу. Крім цього, з них працював психолог. Втім, чоловік помер, а його вдова подала позов проти лікарки, яка проводила операцію. Хірургиня пояснила, що помилка сталася через "людський фактор".

Суд оштрафував лікарку на 2,7 тисячі євро. Її зобов'язали сплатити ще 5 тисяч євро вдові постраждалого, але жінка також померла, не дочекавшись суду.