В Австрії призупинили щепити населення однією з партій препарату AstraZeneca у зв'язку з розслідуванням смерті 49-річної жінки. Влада намагається встановити, чи пов'язано це з проведенням вакцинації проти COVID-19.

Також у 35-річної жінки розвинулось серйозне захворювання. Обидва випадки були зафіксовані у звітах відомства з безпеки у сфері охорони здоров'я Австрії (BASG – 24 канал).

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У відомстві повідомили, що 49-річна австрійка померла внаслідок тяжкого порушення згортання крові. В іншої жінки виникла тромбоемболія легеневої артерії.

Водночас у BASG підкреслили, наразі не встановлено жодного зв'язку цих випадків з вакцинацією проти коронавірусу. Адже порушення, які виявили у жінок, не належать до переліку побічних ефектів при щепленні препаратом AstraZeneca.

Наразі фахівців проводять розслідування смерті жінки, аби переконатись, що це точно не пов'язано якимось чином з проведенням вакцинації.

Задля безпеки залишки цієї партії вакцини AstraZeneca більше не будуть розповсюджувати та не щепитимуть нею людей.

Що відомо про вакцину від компанії AstraZeneca

У співпраці з компанією AstraZeneca вчені з Оксфордського університету розробили вакцину AZD1222 (Covishield). У складі вакцини є аденовірус шимпанзе, який доставляє білок коронавірусу в організм людини.

Середня ефективність AZD1222 становить 70%. Міжнародні клінічні випробування вакцини Oxford-AstraZeneca показали ефективність вакцини на 90% у випадку, якщо людям вводили половину, а потім повну дозу вакцини.

Ефективність вакцини проти важких випадків коронавірусу становить близько 100%.

Для зберігання вакцини достатньо від 2 до 8°C. Це означає, що вона може зберігатись у звичайних холодильниках, що значно полегшує її транспортування і використання.

​Дані взято з astrazeneca.com, CNN та ВООЗ.

Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу