В Австрії заборонять відвідувати магазини і аптеки без негативного ПЛР-тесту

В Австрії вже з 7 квітня для відвідування аптеки чи магазину громадянам країни необхідно буде показати негативний результат тесту на COVID-19.

Низка регіонів Австрії повертає карантинні обмеження на Великдень через зростанням кількості випадків зараження коронавірусом і навантаження на медичну систему.

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Про нові обмеження розповів міністр охорони здоров’я країни Рудольф Аншобер.

Так, локдаун з 1 по 6 квітня запроваджується у Відні, Нижній Австрії і Бургенланді. У цей період будуть введені обмеження на пересування, а також закрито магазини, які не торгують предметами першої необхідності.

Після зняття локдауну, з 7 квітня, для відвідування магазинів необхідно буде пред’являти негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Також, за словами Аншобера, зараз в магазинах і громадському транспорті люди зобов'язані носити маски для обличчя або респіратори стандарту не нижче FFP2. У квітні дане правило буде обов'язковим і для громадських місць.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу