Авторитетний журнал The Lancet назвав жінок "тілами з вагінами": деталі скандалу

Авторитетний науковий журнал The Lancet потрапив у гучний скандал – авторів звинуватили у сексизмі. Попередньо на обкладинці останнього номера розмістили надпис, де жінок назвали "тілами з вагінами".

Публікація журналу у Twitter викликала масу невдоволення: багато вчених почали скасовувати підписку та залишати посади рецензентів.

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Лікарі оцінили цю фразу як "нелюдяну", а активісти заявили, що такий термін лише шкодить дискусії про інклюзивність.

Цитату винесли на обкладинку номера

Цитата на обкладинці взята зі статті під назвою Period on Display. Вона стосується виставки, присвяченій менструації, у Музеї вагіни в Лондоні.

Автор статті чотири рази вживає слово жінка і лише одного разу – "тіла з вагінами". Саме цю цитату вирішили і помістити на обкладинці – "Історично анатомія та фізіологія тіл з вагінами ігнорувалася".

Обурення лікарів сильне

Просто написав в The Lancet, щоб сказати їм, щоб вони викреслили мене зі свого списку статистичних оглядачів, скасували мою підписку і ніколи більше ні з яких питань не зв'язувалися зі мною,

– йдеться у повідомленні професора Девіда Кертіса, почесного професора генетики в Університетському коледжі Лондона.

Під постом The Lancet люди продовжують залишати обурливі коментарі, зокрема й про те, що в нещодавній статті про чоловіків із раком простати їх не називають "тілами з пенісами".