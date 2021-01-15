В ООН підтвердили, що деякі країни закуповують вакцини від коронавірусу понад своїх потреб. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни ділитися вакцинами, адже "вакционалізм приречений на провал".

Генсек ООН додав, що це затримає глобальне відновлення від пандемії. Про це мовилося у відеозверненні Антоніу Гутерріш на сторінці у твіттері.

Важливо У ВООЗ б'ють на сполох: багаті країни скупили більшу частину вакцин від COVID-19

Він закликав їх ділитися COVID-вакцинами з іншими країнами.

Вакцини швидко доходять до країн з високим рівнем доходів тоді, як у найбідніших кранах світу їх взагалі немає. Деякі країни укладають побічні контракти, навіть закуповуючи понад потреб,

– сказав він.

Зауважимо, що раніше Всесвітня організація охорони здоров'я звинуватила багаті країни у скупці більшої частини вакцин від коронавірусу. ВООЗ наголосила, що через такі дії багатих країн найбідніші можуть залишитися без доступу до COVID-вакцин.

Коли Україна отримає вакцину від COVID-19

За даними Офісу Президента, Україна отримає 1,8 мільйона доз вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.

вакцини проти COVID-19 за підписаним МОЗ контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech. Перший етап вакцинації повинен розпочатися у лютому 2021 року. В Україні створять 375 мобільних бригад , які проводитимуть щеплення.

В Україні створять , які проводитимуть щеплення. Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX у березні 2021 року.

Раніше план вакцинації передбачав 4 етапи та пріоритетні групи. Щоправда, у МОЗ заявляли, що його будуть оновлювати.



Етапи вакцинації від коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу