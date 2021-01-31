ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) закликає розвинені країни темпи вакцинації у себе трохи сповільнити. Адже препаратів має вистачити й менш заможним країнам.

Джерело: BBC

Наразі 95% всіх щеплень проти коронавірусу у світі припадають на 10 країн. І тільки 2 країни з низьким та середнім рівнем доходів почали вакцинацію.

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ВООЗ попросила багаті країни "зупинитися"

Речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс вважає, що багаті країни (як-от Велика Британія) повинні тимчасово зупинити імунізацію, коли зроблять щеплення всім пріоритетним групам.

Просимо всі країни, які мають таку можливість: зупиніться. Почекайте інші групи – країни, де ще не почали вакцинацію. Замість того щоб охопити вакцинами одну країну, нам потрібно охопити всі, і робити це треба разом,

– заявила вона.

Гарріс розкритикувала введений в Євросоюзі контроль над експортом вакцин проти COVID-19.

ЄС це зробив через скандал навколо недостатніх поставок вакцин певних виробників. Щоб препаратів вистачило, фірми-виробники зобов'язали отримувати дозвіл перед вивозом доз за межі ЄС.

До слова, раніше глава ВООЗ Тедрос Гебреісус говорив, що 49 багатих країн закупили понад 39 мільйонів доз вакцини. Тобто, виникла глобальна нерівність у розподілі вакцин проти коронавірусу, через що пандемія може затягнутися.

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