Багаті країни мають поділитися вакцинами проти COVID-19 з бідними, – ВООЗ

ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) закликає розвинені країни темпи вакцинації у себе трохи сповільнити. Адже препаратів має вистачити й менш заможним країнам.
Джерело: BBC
Наразі 95% всіх щеплень проти коронавірусу у світі припадають на 10 країн. І тільки 2 країни з низьким та середнім рівнем доходів почали вакцинацію.
Це цікаво Як обиратимуть першого українця для вакцинації проти коронавірусу
Речниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс вважає, що багаті країни (як-от Велика Британія) повинні тимчасово зупинити імунізацію, коли зроблять щеплення всім пріоритетним групам.
Просимо всі країни, які мають таку можливість: зупиніться. Почекайте інші групи – країни, де ще не почали вакцинацію. Замість того щоб охопити вакцинами одну країну, нам потрібно охопити всі, і робити це треба разом,
– заявила вона.
Гарріс розкритикувала введений в Євросоюзі контроль над експортом вакцин проти COVID-19.
До слова, раніше глава ВООЗ Тедрос Гебреісус говорив, що 49 багатих країн закупили понад 39 мільйонів доз вакцини. Тобто, виникла глобальна нерівність у розподілі вакцин проти коронавірусу, через що пандемія може затягнутися.
Читайте також Вакцинація проти коронавірусу в Україні буде безкоштовною, – Зеленський