Нове дослідження харчових добавок

Починаючи з 2009 року фахівці спостерігали за станом здоров'я та харчовими звичками понад 170 тисяч добровольців. Щоб оцінити зв'язок між харчовими добавками та підвищеним ризиком розвитку раку, вчені проаналізували звіти учасників про щоденний раціон та рівень споживання штучних нітратів та нітритів, які використовуються у переробленому м'ясі для збільшення терміну зберігання, а також підсолоджувачів та трансжирних кислот.

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Нітрати та нітрити

За час спостережень у групі зареєстрували 3311 первинних випадків онкозахворювань, з них 966 припадали на рак грудей та близько 400 випадків – на рак простати. Вчені виявили тісний зв'язок між раком грудей та підвищеним споживанням нітратів, а також раком простати та нітритів. При цьому споживання нітратів і нітритів з природних джерел не було пов'язано з ризиком онкозахворювань.

Підсолоджувачі

Вчені також виявили підвищений ризик захворюваності на рак грудей та простати з надмірним споживанням поширених підсолоджувачів – аспартам e951, ацесульфам-K e950 та сукралоза e955. Особливо помітним цей зв'язок був у людей з ожирінням. Ці речовини містяться у понад 10 тисячах харчових продуктів та напоїв, і тому органи охорони здоров'я у всьому світі мають переглянути підхід до оцінки їхньої безпеки, вважають дослідники.

Трансжири

У ході дослідження фахівці також вивчили зв'язок ризику онкозахворювань із застосуванням трансжирних кислот – жирів зі зміненою хімічною формулою. Ці речовини широко використовуються в харчовій промисловості, лідером за вмістом трансжирів залишається фастфуд, особливо гамбургери, чизбургери та інші популярні продукти. Вчені виявили, що надмірне споживання трансжирних кислот пов'язане з підвищеним ризиком розвитку онкозахворювань, особливо раком простати.