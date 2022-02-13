Багаторазові пляшки для води виділяють сотні хімікатів

Ви колись відчували дивний смак води після того, як вона деякий час настоялась у багаторазовій пластиковій пляшці? Схоже, для цього є вагома, але тривожна причина.

Хіміки з Копенгагенського університету вивчили, які хімічні речовини виділяються в рідині найпопулярнішими типами багаторазових пляшок з м'якого пластику. Результати виявилися доволі несподіваними.

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Вчені виявили понад 400 різних речовин у пластиковій пляшці та понад 3 500 речовин, отриманих із засобу для миття посуду. Більшість із них – невідомі і їх ще потрібно ідентифікувати. Але навіть з ідентифікованих хімічних речовин токсичність щонайменше 70% залишається невідомою.

Ми були приголомшені великою кількістю хімічних речовин, які ми знайшли у воді після 24 годин у пляшках. У воді були сотні речовин, включаючи речовини, які ніколи раніше не зустрічалися у пластику, а також речовини, які потенційно небезпечні для здоров'я. Після циклу миття посуду їх було кілька тисяч,

– заявила професорка аналітичної хімії навколишнього середовища Ян Х. Крістенсен.

Як проводились експерименти:

Люди часто п'ють воду, яка простояла у пляшках кілька годин. Тож дослідники залишили звичайну водопровідну воду як у нових, так і використаних питних пляшках на 24 години (як до, так і після миття).

У нових багаторазових пляшках після додаткового обполіскування у воді залишилося близько 500 різних речовин. Більше ніж 100 цих речовин були отримані з самого пластику.2

Чи шкідливо це для здоров'я

Вченим ще належить дізнатися, чи шкідливо це для здоров'я. Наразі вони мають лише оцінку концентрації речовин, а токсикологічні оцінки ще не завершені.

Поки що науковці радять обирати пляшки зі скла або нержавіючої сталі.