Пристрій розміром планшет для діагностики COVID-19 розробили вчені з Університету Дьюка. Тест може одночасно виявляти кілька типів антитіл і біомаркерів SARS-CoV-2 і точно відрізняти його від інших коронавірусів.

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Як працює тест

Технологія заснована на спеціальному полімерному покритті, яке вчені називають "антипригарним". До нього нічого не прилипає, крім необхідних для діагностики біомаркерів. Висока чутливість тесту дозволяє визначати вірус навіть в дуже низьких концентраціях.

Вчені уже протестували пристрій на ефективність – пристрій визначав SARS-CoV-2 і відрізняв його від чотирьох інших коронавірусів з точністю 100%.

Пристрій досить компактний та портативний, він не вимагає підключення до електрики. Це дозволить медичним працівникам проводити обстеження без прив'язки до лабораторій.

Перспектива застосування розробки

Зараз вчені вдосконалюють тест, щоб прилад також оцінював рівень імунної відповіді пацієнта і прогнозував тяжкість перебігу COVID-19 при первинному обстеженні.

Метод також має потенціал для діагностики інших захворювань. Попередні експерименти показали, що тест виявляє Ебола на день раніше, ніж золотий стандарт методом ПЛР.