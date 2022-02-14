Освіта
Так, рівнем дошкільної підтримки в Україні дітей з аутизмом задоволені лише 5,2% батьків та 14,3% фахівців, підтримки дітей у молодших класах – відповідно 8,4% і 17,2%, у середніх і старших класах – 3,8% і 14,3%, у вищих навчальних закладах 4,3% і 11,4%. Всі інші відповіли, що вони "дещо" і "повністю" незадоволені.
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Найвищою виявилася й традиційна незадоволеність батьків і фахівців рівнем доступу до професійних послуг та сервісів (98,4% і 80,1%), а також місцевою інфраструктурою розвитку й дозвілля людей з аутизмом – 97,5% і 82,8% відповідно.
Фізичний та психологічний стан
Таку ж одностайність обидві цільові аудиторії продемонстрували, відповідаючи на запитання про вплив COVID-19 на фізичний і психологічний стан людей з аутизмом у 2021 році. Оцінку "вкрай негативно" поставили 52,5% батьків і 45,7% фахівців, а ще 30% батьків і 48,6% фахівців обмежилося менш категоричною – "негативно". Пов’язані з пандемією обмеження та їхніми наслідки значно зменшили й можливості родин та фахівців брати "максимальну й активну" участь у навчанні та підтримці дітей-аутистів.
Інформування громадян
На цьому негативному фоні дещо виділяється ситуація з рівнем інформованості та доступу до інформації про аутизм: кожен третій батько та кожен другий фахівець відповіли, що в цілому вони залишаються задоволеними станом справ у цій сфері. Однак, самого факту насиченості ринку інформацією про аутизм вже недостатньо, оскільки це ніяк не вирішує високий суспільний запит не просто на інформацію, а саме на систематизовану інформацію – методологічні посібники, науково-практичні курси та програми, чіткі прикладні матеріали тощо.
Яскравим свідченням такого суспільного запиту є найбільш актуальні проблеми, які визначили опитувані:
На яких проблемах наголосили батьки дітей з аутизмом
- Вкрай низький рівень підтримки від держави.
- Відсутність програм навчання батьків та психологічної підтримки сімей, які виховують дитину з аутизмом.
- Гострий дефіцит чи повна відсутність кваліфікованих спеціалістів з аутизму у невеликих містах та селах.
- Висока вартість приватних послуг з корекції, реабілітації та дозвілля в умовах відсутності альтернативи з боку держави.
- Відсутність компетенцій у педіатрів та сімейних лікарів у виявленні аутизму та інформаційній підтримці родин.
На яких проблемах наголосили фахівці з аутизму
- Відсутність державної програми підготовки фахівців у сфері аутизму, високовартісне приватне навчання.
- Відсутність державного забезпечення матеріалами для навчання та корекції, низька поінформованість педагогів та лікарів первинної ланки щодо РАС.
- Низька кваліфікація більшості діючих фахівців та їх невміння працювати з аутистами.
- Відсутність чітких корекційних програм та критеріїв оцінювання аутистів для вчителів у школах.
- Неприйняття батьками проблеми аутизму і їх недостатня участь у роботі з особливими дітьми.
Про опитування
Опитування проводилося 10 – 31 грудня 2021 р. на всій території України. Участь в онлайн-опитуванні взяло понад 300 респондентів, з яких 43% визначили себе фахівцями з питань аутизму, 57% – батьками та близькими родичами дітей з аутизмом. Організатор дослідження – МГО «Дитина з майбутнім»(Київ) – зауважує, що опитування не є репрезентативним, але загалом воно об’єктивно відображає громадську думку і є важливим соціальним маркером, який, за відсутності в Україні репрезентативних соціологічних досліджень такого роду, є дієвим інструментом оцінки стану аутизму в Україні-2021 як для його активних учасників, так і для державних інституцій, що займаються підтримкою і створенням в Україні умов для розвитку всіх громадян з інвалідністю.