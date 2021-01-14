Станом на кінець 2020 року у Китаї виготовили та експортували до країн світу 224 мільярди захисних масок. Якщо розділити цю кількість на усіх жителів планети, на кожного вийде майже по 40 масок.

Деталі Захисні маски становили фактично 2% від загального експорту Китаю упродовж 2020 року. Про це інформує Bloomberg. Актуально В Китаї знову фіксують смертельні випадки COVID-19 Країна експортувала масок на 52 мільярди доларів. Упродовж 2020 року захисні маски стали незмінним аксесуаром для жителів Землі. Через пандемію коронавірусу більшість країн світу запровадили карантин. Однією з головних умов було обов'язкове носіння масок у громадських місцях. У перші тижні пандемії масок не вистачало усім охочим їх придбати. У багатьох країнах світу, зокрема, в Україні та більшості держав Євросоюзу, за відсутність масок люди платять штрафи. Наразі маски продають не лише в аптеках, але й крамницях та супермаркетах. Зверніть увагу! Перший спалах коронавірусу зафіксували у китайському місті Ухань ще у грудні 2019 року. Спершу вірус часто називали просто "уханським",