Байден отримав третю дозу вакцини від коронавірусу: знову у прямому ефірі

Джо Байден втретє вакцинувався проти коронавірусу COVID-19. Зробив він це, як і попередні 2 рази, під прицілом телекамер.

Щеплення американському президенту провели 27 вересня у Білому домі. Як і раніше, для цього обрали препарат Pfizer.

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Що політик говорив перед вакцинацією

Байден зазначив, що бустерні (допоможні) дози вакцини є важливими. Втім наголосив, що найважливіше – якнайбільше щеплених американців. Адже близько 23% громадян США, які мають право на вакцинацію, все ще не скористались ним. Політик підкреслив, що ця меншість завдає величезної шкоди іншій частині країни.

Це пандемія невакцинованих. Ось чому я просуваю вимоги про вакцинацію всюди, де тільки можна,

– пояснив Байден.

Зазначимо, що першу дозу вакцини Pfizer/BioNTech Байден отримав у прямому ефірі ще в грудні 2020 року. Другу – у січні 2021 року, також перед камерами.

Байден втретє вакцинувався від коронавірусу: дивіться відео

Вакцинація третьою дозою у США

Напередодні у США погодили використання бустерної дози вакцини Pfizer для людей із категорії ризику. Відповідне рішення схвалило Американського управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. Цю дозу вводитимуть через 6 місяців після введення другої дози.

Додаткове щеплення проводитимуть людям, яким понад 65 років (саме під цю категорію підпадає Байден), молодшим з високим ризиком тяжкого перебігу COVID-19, а таком тим, хто на роботі контактує з зараженими коронавірусом.

Всесвітня організація охорони здоров'я виступає категорично проти того, щоб у країнах з достатньою кількістю вакцин робили третє щеплення.