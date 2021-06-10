Деталі від Байдена

Загалом виділять 500 мільйонів доз. Їх Штати придбають власним коштом.

Цікаво Найшвидші у світі: у Китаї проти COVID-19 вакцинують по 20 мільйонів людей щодня

Ці вакцини Pfizer врятують мільйони життів у всьому світі. Їх виготовлятимуть користуючись потужністю американського виробництва,

– розповів Байден.

На брифінгу під час робочої поїздки у Велику Британію Байден наголосив, що США стануть арсеналом вакцин від коронавірусу.

"США будуть арсеналом вакцин у нашій глобальній боротьбі проти COVID-19, як і були арсеналом демократії у Другій світовій війні", – зауважив президент.

США поділяться вакцинами