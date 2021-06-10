Байден підтвердив, що США передадуть майже 100 країнам вакцину Pfizer

Президент США Джо Байден підтвердив, що Вашингтон таки передасть 92 країнам вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer. Мовиться про держави з низьким та середнім рівнем доходу.
Деталі від Байдена
Загалом виділять 500 мільйонів доз. Їх Штати придбають власним коштом.
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Ці вакцини Pfizer врятують мільйони життів у всьому світі. Їх виготовлятимуть користуючись потужністю американського виробництва,
– розповів Байден.
На брифінгу під час робочої поїздки у Велику Британію Байден наголосив, що США стануть арсеналом вакцин від коронавірусу.
"США будуть арсеналом вакцин у нашій глобальній боротьбі проти COVID-19, як і були арсеналом демократії у Другій світовій війні", – зауважив президент.
США поділяться вакцинами
- Раніше у Білому домі казали, що поділяться з країнами 80 мільйонами доз. Перший транш складатиметься з 25 мільйонів доз. До речі, у списку держав, яким виділять препарат, є й Україна.
- 75% цих вакцин хочуть розподілити через механізм COVAX. Пріоритет надаватимуть Латинській Америці та Карибському басейну, Південній й Південно-Східній Азії та Африці.
- Інші 25% віддадуть на допомогу при спалахах коронавірусу в усьому світі.