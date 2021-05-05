Амбітні плани: Байден пообіцяв показник у 70% вакцинованих до дня незалежності

Понад дві третини дорослого населення США планують вакцинувати проти коронавірусу до 4 липня – дня незалежності країни. Для досягнення цих амбітних планів є ще 2 місяці.

Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час брифінгу 4 травня. Відповідне відеосвідчення опубліковане на сайті Білого дому.

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Ціль США – 70% вакцинованих до 4 липня

Влада США у процесі втілення програми масових щеплень проти COVID-19 поставила собі амбітну мету – вакцинувати бодай однією дозою 70% дорослих мешканців країни до дня незалежності. Це свято в Штатах відзначають 4 липня.

Наша мета – до 4 липня вакцинувати 70% американців хоча б однією дозою вакцини. А 160 мільйонів американців пройдуть повний курс вакцинації,

– так заявив 4 травня президент Джо Байден.

До 4 липня – 60 діб. Протягом цього періоду задля досягнення поставленої мети треба:

Зробити 100 мільйонів щеплень.

А ще й переконати якомога більше американців вакцинуватися.

Це, на думку Байдена, будуть два найважливіші кроки "до повернення нормального життя".

Коротко про ситуацію з коронавірусом та вакцинацією у США

За даними порталу Worldometers, США перебувають на першому місці у світі і за загальною кількістю виявлених за час пандемії хворих на COVID-19, і за кількістю смертей, пов'язаних із хворобою.

Станом на кінець квітня, як писали в Axios, вакцинованих двома дозами у США було 100 мільйонів – це 38% населення країни. А одну дозу отримали 55% громадян.

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