Стадіони – так стадіони: Байден пристав на пропозицію НФЛ для прискорення вакцинації

Джерело:CBS
Білий дім за президента Джо Байдена має намір підтримати пропозицію НФЛ. Національна футбольна ліга закликала застосувати усі її стадіони для щеплення американців проти COVID-19.
Це потрібно для прискорення темпів вакцинації, аби колективний імунітет проти хвороби сформувався швидше. Так вважає Джозеф Байден, про що й говорив у інтерв'ю телеканалу CBS, фрагмент якого опублікували 7 лютого.
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Ліга професійного американського футболу, відома як НФЛ (Національна футбольна ліга), запропонувала використовувати всі її стадіони для вакцинації людей проти коронавірусу. Президент США дуже схвально відгукнувся про цю пропозицію.
Безумовно, ми використаємо (усі стадіони НФЛ – 24 канал). Я скажу своїй команді, що вони доступні, і я вважаю, що ми ними скористаємося,
– сказав він.
Наразі Сполучені Штати Америки вже роблять щеплення на стадіонах НФЛ, але тільки на 7. А загалом їх, за словами Байдена, 32.
Річ у тім, що на американських стадіонах – дуже добре розвинена інфраструктура. Вона дозволить проводити там вакцинацію дуже швидко та масово. А це зараз дуже потрібно.
Щоправда, формуванню колективного імунітету на заваді стоїть також нестача вакцин, тому США "докладають максимум зусиль, щоб виробляти більше вакцини".
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