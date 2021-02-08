Стадіони – так стадіони: Байден пристав на пропозицію НФЛ для прискорення вакцинації

Білий дім за президента Джо Байдена має намір підтримати пропозицію НФЛ. Національна футбольна ліга закликала застосувати усі її стадіони для щеплення американців проти COVID-19.

Це потрібно для прискорення темпів вакцинації, аби колективний імунітет проти хвороби сформувався швидше. Так вважає Джозеф Байден, про що й говорив у інтерв'ю телеканалу CBS, фрагмент якого опублікували 7 лютого.

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Що сказав Байден про вакцинацію на стадіонах

Ліга професійного американського футболу, відома як НФЛ (Національна футбольна ліга), запропонувала використовувати всі її стадіони для вакцинації людей проти коронавірусу. Президент США дуже схвально відгукнувся про цю пропозицію.

Безумовно, ми використаємо (усі стадіони НФЛ – 24 канал). Я скажу своїй команді, що вони доступні, і я вважаю, що ми ними скористаємося,

– сказав він.

Наразі Сполучені Штати Америки вже роблять щеплення на стадіонах НФЛ, але тільки на 7. А загалом їх, за словами Байдена, 32.

Для чого проводити вакцинацію на стадіонах

Річ у тім, що на американських стадіонах – дуже добре розвинена інфраструктура. Вона дозволить проводити там вакцинацію дуже швидко та масово. А це зараз дуже потрібно.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі розповідав, як писали у The New York Times, що колективний імунітет у США сформується, коли вакцинують 75% мешканців країни.

За поточних темпів на це витратять рік. Байден заявив, що влада не може чекати так довго: "Тому ми збільшуємо (темпи вакцинації – 24 канал) усіма силами". Власне, стадіони допомагатимуть саме у цьому.

Щоправда, формуванню колективного імунітету на заваді стоїть також нестача вакцин, тому США "докладають максимум зусиль, щоб виробляти більше вакцини".

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