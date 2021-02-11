База ДНК українців: навіщо створюють та хто в неї потрапить

Джерело:"Слуга народу"
В Україні зареєстрували законопроєкт № 4265 про державну реєстрацію геномної інформації людини. Це стосуватиметься не всіх українців, масового забору ДНК не проводитимуть.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Слуга Народу" Денис Монастирський.
Також на тему: Хромосоми виглядають не так, як усі думали: нове зображення
За його словами ДНК братимуть лише в осіб:
Також пропонується встановити механізм відбору ДНК для військовослужбовців. Це допоможе ідентифікації загиблих осіб або тих, що зникли безвісти.
За його словами, цей закон покращить роботу правоохоронних органів із запобігання, виявлення та розслідування злочинів, розшуку зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних тіл. Тобто якщо в розслідуванні фігурує чиєсь ДНК, це дозволить швидко віднайти його по базі та визначити злочинця за короткий термін.
Річ у тім, що і зараз є така процедура відбору ДНК на причетність до злочину. Але тепер, маючи базу ДНК, ми точно зможемо віднайти злочинця, якщо він вже не вперше коїть злочини і є в цій базі даних,
– сказав нардеп.