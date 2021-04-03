У Росії побажали якнайшвидшого одужання президенту Аргентини Альберто Фернандесу. Політик підхопив коронавірус після вакцинації російською вакциною "Супутник V".

У Центрі імені Гамалії, який розробив вакцину від коронавірусу "Супутник V" заявили, що дуже сумно було дізнатися новину від Фернандеса.

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"Супутник V" на 91,6% ефективний проти інфекцій і на 100% ефективний проти важких випадків. Якщо інфекція дійсно підтверджена, вакцинація забезпечує швидке одужання без серйозних симптомів. Бажаємо якнайшвидшого одужання,

– мовиться у повідомленні.

Президент Аргентини підхопив COVID-19

Президент Аргентини Альберто Фернандес 2 квітня повідомив, що отримав позитивний результат антиген-тесту на COVID-19.

Політик розповів, що у нього піднялася температура до 37,3 градуса, а також з'явився невеликий головний біль.

Наразі Фернандес очікує результату ПЛР-тесту.

Президент вже самоізолювався та дотримується інструкцій лікаря.

Зверніть увагу! Фернандес повідомив, що ще 21 січня 2021 року щепився російською вакциною від коронавірусу "Супутник V".