Бажаємо одужання, – Росія відповіла президенту Аргентини, який інфікувався після "Супутника V"

Джерело:Твітер Sputnik V
У Росії побажали якнайшвидшого одужання президенту Аргентини Альберто Фернандесу. Політик підхопив коронавірус після вакцинації російською вакциною "Супутник V".
У Центрі імені Гамалії, який розробив вакцину від коронавірусу "Супутник V" заявили, що дуже сумно було дізнатися новину від Фернандеса.
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"Супутник V" на 91,6% ефективний проти інфекцій і на 100% ефективний проти важких випадків. Якщо інфекція дійсно підтверджена, вакцинація забезпечує швидке одужання без серйозних симптомів. Бажаємо якнайшвидшого одужання,
– мовиться у повідомленні.