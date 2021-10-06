Фенхол знижує нейротоксичність у клітинах мозку, яка пов'язана з хворобою Альцгеймера. До такого висновку прийшли вчені з Університету охорони здоров'я Південної Флориди (USF Health).

До теми Новий метод побороти хворобу Альцгеймера в 40 разів ефективніший: що відомо

Як це працює

Згідно з новими даними, коротколанцюгові жирні кислоти (SCFA)* сприяють здоров'ю мозку. У літніх пацієнтів з легкими когнітивними порушеннями й хворобою Альцгеймера кількість SCFA часто занижена, але як це сприяє прогресуванню хвороби Альцгеймера залишається невідомим.

*SCFA – метаболіти, які виробляються корисними кишковими бактеріями та є основним джерелом живлення клітин товстої кишки.

SCFA проходять через кров в мозок та можуть зв'язуватися й активувати рецептор вільних жирних кислот 2 (FFAR2) – клітинні сигнальні молекули, які експресується в клітинах мозку (нейронах).

Наше дослідження є першим, яке показує, що стимуляція механізму сприйняття FFAR2 цими мікробними метаболітами (SCFA) може бути корисною для захисту клітин мозку від токсичного накопичення білка бета-амілоїду (Aβ), пов'язаного з хворобою Альцгеймера,

– сказав головний дослідник Харіом Ядав.

Дослідники вперше показали, що гальмування рецептора FFAR2 сприяє аномальному накопиченню білка Aβ, що викликає нейротоксичність, пов'язану з хворобою Альцгеймера.

Тож вчені вирішили знайти речовину, яка навпаки стимулюватиме механізм FFAR2. Серед 144 тисяч природних з'єднань-кандидатів залишилося 15 найсильніших. Найефективнішим з них виявився фенхол – з'єднання рослинного походження, яке надає базиліку його неймовірний запах. Це з'єднання найкраще пов'язувалося з активним сайтом FFAR, щоб стимулювати його передачу сигналів.

Результати експериментів на тваринах

Подальші експерименти на культурах нейронних клітин людини, черв'яках і мишах продемонстрували, що фенхол значно знижує накопичення надмірної Aβ і загибель нейронів внаслідок стимуляції передачі сигналів FFAR2.

Ця сполука знижує зістарені нейрональні клітини, також відомі як клітини "зомбі", які зазвичай зустрічаються в мозку з патологією хвороби Альцгеймера.

Клітини "зомбі" переставали розмножуватися й повільно гинули.

Але з висновками поспішати не варто. Звісно, ви можете додавати більше базиліку в салат або соус для спагеті. Але не варто бути на 100% впевненими, що це зуміє вберегти вас від деменції. Для того, аби знати це напевно, дослідники повинні провести додаткові дослідження на людях.