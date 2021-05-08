У дослідженні взяли участь 150 бджіл. Тепер вони можуть виявляти інфіковані коронавірусом зразки за лічені секунди.

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Як комах навчили виявляти коронавірус

Науковці давали ласощі бджолам (розчин води з цукром) щоразу, коли ті відчували запах інфікованих зразків.

Тоді бджоли розгортали язичок та збирали солодку воду.

Зрештою комахи почали ідентифікувати інфіковані зразки та розгортати язичок біля них уже без винагороди.

Коронавірус, як і інші хвороби, викликає метаболічні зміни в організмі, через що з'являється запах. Бджіл можна за лічені хвилини навчити розпізнавати запах зразків, заражених SARS-CoV-2,

– розповіли дослідники.

Надалі вчені хочуть масштабувати цей підхід. Бджоли є по всьому світі, тож тому єдине, що потрібно людям – машина, яка дає змогу навчати бджіл.

Компанія InsectSense розробила прототипи машини, яка може автоматично тренувати кілька бджіл одночасно. А також біосенсора, який використовує навчених бджіл для діагностики