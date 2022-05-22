Тим часом у Бельгії офіційно підтвердили вже 4 випадок захворювання на мавп'ячу віспу. Країна стала першою державою, яка запровадила обов'язковий 21-денний карантин для хворих.

Важливо Виступ Дуди в Раді та підрив зрадника в Енергодарі: основне за 88 день війни

Рішення про запровадження карантинну для хворих на мавп'ячу віспу уряд Бельгії запровадив у п'ятницю, 20 травня. Тим, хто захворів на віспу, на відміну від хворих на коронавірус, не потрібно самоізольовуватися, проте варто бути уважними, особливо, якщо вони контактують з вразливими людьми.

Що відомо про захворювання

Мавпяча віспа — це захворювання, яке належить до тієї ж родини, що й віспа, і симптоми включають виразний горбистий висип, лихоманку, біль у м’язах та головний біль. Мавпяча віспа менш смертельна, ніж звичайна віспа, та має рівень смертності нижче, ніж 4 відсотки, але експерти стурбовані незвичайним поширенням хвороби за межі Африки, де вона зазвичай циркулює.

Попри запровадження карантину для хворих, у Бельгійському інституті тропічної медицини заявили, що ризик більшого спалаху в країні залишається низьким.

20 травня мікробіолог Еммануель Андре, який очолює Національну довідкову лабораторію з COVID-19 у Бельгії, написав у твітері, що в країні підтверджено четвертий випадок захворювання.

Цей пацієнт проходить лікування у Валлонії і пов'язаний з фестивалем в Антверпені, під час якої були інфіковані ще 2 людей,

– написав він.

Де вже гуляє мавп'яча віспа

У суботу, 20 травня, у Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, що вже є 92 підтверджені випадки у 12 країнах, 28 підозрюваних випадків досліджуються. Випадки мавп'ячої віспи були підтверджені у Великій Британії, Португалії, Швеції, Італії, Іспанії, Франції, Бельгії, Німеччині, США, Канаді та Австралії.

У Великій Британії головна медична радниця Агентства охорони здоров’я Великобританії Сьюзан Хопкінс повідомила ВВС у неділю, що вони щодня виявляють більше випадків мавп'ячої віспи. Міністр освіти Надхім Захаві сказав, що уряд ставиться до цього дуже серйозно.

В Україні зараз заражених не виявили. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Дивіться також: Дуда приїхав в Україну: у Раді зустріли з оплесками