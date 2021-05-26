Бельгія призупинила щеплення вакциною Johnson & Johnson для молодих людей через смерть пацієнтки

Бельгія тимчасово призупинила використання вакцини Janssen для людей до 41 року. Для старших вікових груп препарат використовуватимуть без обмежень.

Бельгія також звернулася за додатковою порадою до Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

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Бельгія звернулася за консультаціями до Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА).

У Бельгії померла жінка після вакцинації Johnson & Johnson

Таке рішення прийняли через смерть пацієнтки віком до 40 років, яка померла у Бельгії після введення вакцини Johnson & Johnson – Janssen.

Зазначається, що жінка була вакцинована через свого іноземного роботодавця, тобто поза межами бельгійської кампанії щеплень. У пацієнтки невдовзі після щеплення розвинулися тромби у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів. Цей інцидент може мати значні наслідки для проведення вакцинаційної кампанії у країни.

20 квітня у ЕМА повідомили, що виявили можливий зв'язок між щепленням вакциною Johnson & Johnson (Janssen) і утворенням надзвичайно рідкісних тромбів. Видання додало, що переваги вакцини переважують ризики від її використання.

Компанія повідомила, що включить до опису препарату попередження про цей рідкісний побічний ефект та рекомендації, як вчасно розпізнати його.

В Україні триває вакцинація препаратом Johnson & Johnson

У МОЗ України повідомили, що 16 387 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 травня 2021 року. Одну дозу отримали 5 221 людина, повністю імунізовані – 11 166 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 987 193 особи, з них отримали 1 дозу – 987191 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 97 391 особа (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 084 582 щеплення.

Для щеплення в Україні використосують кілька різних препаратів проти коронавірусу. Стосовно вакцини Johnson & Johnson (Janssen): загалом з початку кампанії її отримало 224 людини, за 25 травня – 5 осіб.

Що відомо про вакцину Johnson & Johnson

Вакцина Johnson & Johnson – векторна, принцип її роботи схожий із вакциною AstraZeneca. Препарат базується на звичайному вірусі застуди. Він концентрується на спайковому білку на поверхні вірусу й викликає імунну відповідь організму.

Офіційна назва вакцини – Ad26.COV2.S. У FDA зазначили, що препарат є ефективним у 66 – 67% випадків, якщо йдеться про запобігання захворюванню "помірної" тяжкості, й у 77 – 85% випадків, якщо йдеться про запобігання важким випадкам.

Загалом ефективність вакцини становить 66%. Виготовляє препарат бельгійська компанія Janssen.