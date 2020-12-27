У Бельгії після візиту Санта-Клауса до будинку для літніх людей, померли 18 пацієнтів. Виявилося, що у чоловіка був коронавірус, а у закладі не дотримувалися правил карантину.

Один інфікований передав коронавірус сотні людей

Актор, який виконував роль Санти привітав з різдвяними святами мешканців будинку для літніх людей, а через 3 дні після цього дізнався, що хворий на COVID-19, пише Daily Mail.

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Згодом почали хворіти мешканці будинку для літніх людей, захворіли 121 пенсіонер та 36 працівників будинку. З них 18 літніх людей померли від ускладнень хвороби.

У закладі порушували вимоги карантину

Під час епідрозслідування виявилось, що на заході не дотримувалися карантинних вимог:

працівники та пацієнти були без масок;

актори порушували соціальну дистанцію.

Разом з тим, епідеміологи впевнені, що один актор не міг заразити стільки людей за один раз. Ймовірно, причиною масового зараження могла стати погана вентиляція приміщення.

Літні люди у групі ризику COVID-19

Нагадаємо, що для літніх людей коронавірус є особливо небезпечним, адже у випадку інфікування перебіг захворювання у них зазвичай ускладнений, а ризики смертності від COVID-19 вищі через наявність супутніх захворювань.

Саме тому, у всьому світі план вакцинації від коронавірусу першочергово передбачає щеплення літніх людей.



Смертність від коронавірусу / інфографіка 24 каналу