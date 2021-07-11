Найімовірніше, що заразили її 2 різних людей. Про це свідчать результати доповіді, представленої на Європейському конгресі клінічної мікробіології та інфекційних хвороб.

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Жінку госпіталізували до лікарні у Бельгії у березні й одразу ж підтвердили коронавірус. Вона жила одна, отримувала медичний догляд на дому й не була вакцинованою. Стан пацієнтки різко погіршувався. Вона померла через 5 днів після госпіталізації.

Вчені виявили, що жінка заразилася як штамом "Альфа", який вперше з'явився в Великій Британії, так і "Бета", вперше виявленим у Південній Африці. Втім, чи було різке погіршення її стану спричинене саме цим фактором – невідомо.

Не поодинокий випадок

Такий випадок подвійного зараження COVID-19 зафіксований не вперше. У січні 2021 року про схожий повідомляли науковці з Бразилії. Втім, результатів дослідження наразі немає.

Раніше вчені виявили докази, що люди заражаються декількома штамами грипу. Тож не виключено, що подвійне інфікування може бути більш поширеним, ніж вважають.