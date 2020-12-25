Різдво у Бельгії розпочалося з гарних новин. Число інфікованих на коронавірус у країні за тиждень зменшилося на більш ніж 7 %.

Такі дані оприлюднив бельгійський інститут охорони громадського здоров'я. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що відомо про зниження інфікування

Середнє значення щоденних заражень COVID-19 уповільнилося впродовж останніх днів.

У період з 15 до 21 грудня зареєстровано в середньому 2452 нові зараження на добу та 88 летальних випадків на день.

Цифри зменшилися на 7,2% у порівнянні з попереднім періодом у 7 днів.

Зверніть увагу! З початку пандемії у Бельгії зареєстровано 634 904 випадки інфікування коронавірусом. Через хворобу у країні померли 19 тисяч 38 осіб.

Що могло посприяти позитивній динаміці

У період різдвяно-новорічних свят Бельгія запровадила суворі обмеження на контакт між людьми. Зокрема, забороняється проводити багатолюдні застілля у Святвечір. У гості до себе бельгійська сім’я може запросити максимум 2 осіб. За дотриманням цих правил стежить поліція.