У Бельгії комп'ютерні шахраї викликали на вакцинацію тисячу випадкових людей. Однак щеплення їм все одно зроблять.

Інцидент стався із мешканцями Фландрії, Валлонії та Брюсселю. Місцева влада заявляє, що за цим стоїть шарлатан.

Актуально 5 актуальних питань про вакцинацію проти коронавірусу в Україні

Що сталось

На пошту людям надійшли повідомлення, щоб ті прибули у центри вакцинації. Серед тих, кого викликали на щеплення були, зокрема, юристи, нотаріуси або працівники центрів соціальної допомоги.

Водночас влада Бельгії обіцяє зробити щеплення всім, хто отримав помилкове запрошення.

Цим людям, нарешті, трохи пощастило, тому що вони будуть вакциновані раніше, ніж очікувалося, через цю помилку,

– розповіла мер міста Мускрон Брігіт Обер.

Як тільки виявили шарлатанство, центри одразу припинили розсилки запрошень на вакцинацію для всіх, зокрема, для бельгійців з груп ризику.

Коронавірус в Бельгії: коротко про головне